Decreto sostegni: Anci, più risorse contro rincari energetici e diminuzione flusso turistico (2)

- I Comuni hanno poi chiesto “200 milioni di euro per affrontare le spese delle società partecipate e delle loro perdite”, ha proseguito. Per fare fronte infine all’aumento dei costi energetici per il comparto dei Comuni, “abbiamo stimato la necessità di almeno 550 milioni di copertura, mentre nella norma del Sostegni ter la questione è stata affrontata prevedendo solo una riduzione degli oneri accessori in bolletta per impianti da 16,5 Kw e di illuminazione pubblica”, ha spiegato Canelli, evidenziando come, in mancanza di aiuti, “i Comuni saranno costretti ad alzare le imposte comunali o a ridurre la qualità dei servizi, e chi ne pagherà il prezzo saranno comunque i cittadini”. (Rin)