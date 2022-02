© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un uomo di 67 anni è stato denunciato dai carabinieri della tenenza di Casalnuovo (Napoli) per incendio. Secondo quanto ricostruito dai militari, l'uomo, nella notte del 12 febbraio, avrebbe incendiato alcuni cassonetti per la raccolta dei rifiuti, posizionati in corso Umberto I. Non sono chiare le motivazioni del gesto. (ren)