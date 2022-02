Decreto sostegni: Upi, risorse per azzerare caro bollette

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rifinanziare il fondo Covid per Province, Comuni e Città metropolitane, istituire un fondo specifico per azzerare gli effetti del caro bolletta sui bilanci degli enti locali e un fondo per sostenere le Province in predissesto. Queste le principali richieste che il presidente dell’Unione delle Province d’Italia (Upi), Michele de Pascale, ha presentato in audizione alla Commissione Bilancio del Senato sul decreto Sostegni ter. “Un provvedimento necessario – ha detto il presidente di Upi - che tuttavia non interviene in misura sufficiente a favore degli Enti locali, Province e Comuni, i cui bilanci stanno subendo pesanti ripercussioni sia rispetto alle entrate, in continua diminuzione, sia rispetto alle spese, a causa dei rincari dei costi di energia, gas e materie prime”. “Il caro bollette, che in media è del 40 per cento - ha aggiunto - impatta sui costi energetici e del riscaldamento degli oltre 7.100 edifici delle scuole secondarie superiori, delle palestre e degli impianti sportivi aperti anche fuori dall’orario scolastico, gestiti da Province e Città metropolitane”. “Per questo - ha sottolineato - si tratta almeno destinare a Province e Città metropolitane almeno 80 milioni a fronte di una spesa media attuale per riscaldamento ed energia di 200 milioni”. (segue) (Rin)