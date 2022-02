© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Stringere i denti, speriamo di non avere guerra in Europa. L’Italia sarebbe uno dei Paesi più penalizzati. Speriamo che non si arrivi a questa pazzia in Ucraina. Anche questa stagione complicata passerà. Troveremo nuovi motivi di speranza". Lo ha dichiarato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)