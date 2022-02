Covid: in Piemonte -64 ricoveri e 3.891 casi, ma 22 decessi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Calano ancora i ricoveri e i casi ma crescono i decessi. Questa la situazione Covid in Piemonte nel bollettino di oggi. Sono -64 i ricoveri di cui -62 nei reparti ordinari e -2 nelle terapie intensive. I nuovi casi sono 3.891 pari al 6,9 per cento dei tamponi eseguiti. Di questi positivi, 3.345 (l'86 per cento) sono asintomatici. Crescono però anche i decessi. L'Unità di crisi nella giornata odierna ne ha segnalati 22 di cui 2 avvenuti oggi. Infine, i guariti sono 8.423. (Rpi)