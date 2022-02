Covid: Brusaferro (Iss), ancora alcuni milioni persone non vaccinate in Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "C'è un progressivo incremento anche della dose booster in tutte le fasce d’età in cui è raccomandata. C'è una crescita nelle fasce d'età più giovani, dai 5 ai 19 anni, e si conferma la lenta decrescita del numero delle persone che non sono ancora vaccinate, che sono però alcuni milioni nel nostro Paese". Lo ha evidenziato, con riferimento alla campagna di vaccinazione, il presidente dell’Istituto superiore di sanità (Iss) e portavoce del Comitato tecnico-scientifico (Cts), Silvio Brusaferro, nel consueto video di commento dei dati del monitoraggio regionale della cabina di regia sul Covid-19. (Rin)