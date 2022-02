Abruzzo: Enti locali, in 34 comuni nascono uffici di prossimità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 34 i comuni abruzzesi nei quali verranno attivati gli uffici di prossimità per i servizi giuridici. Lo ha annunciato oggi l'assessore regionale agli Enti locali, Pietro Quaresimale, dopo il perfezionamento dei primi protocolli d'intesa tra gli enti locali che hanno manifestato interesse al progetto degli uffici di prossimità e la Regione Abruzzo. Sul progetto la Regione ha stanziato 1,2 milioni di euro provenienti dal Piano operativo nazionale Governance 2014-2020. "La risposta dei Comuni è stata straordinaria - ha detto l'assessore Quaresimale - a conferma della necessità che i territori hanno necessità di organizzare e predisporre servizi utili ai cittadini. Proprio questo progetto si propone di ampliare la rete dei servizi giudiziari offerti ai cittadini, in particolare alle fasce deboli, per diffondere informazioni e semplificare l'accesso alla tutela dei diritti grazie al supporto delle tecnologie informatiche". Grazie agli uffici di prossimità il cittadino non sarà costretto a raggiungere il tribunale più vicino per ottenere documenti o informazioni, ma potrà avvalersi di questi uffici grazie soprattutto al processo di digitalizzazione della pubblica amministrazione. In questi uffici saranno a disposizione servizi di orientamento e informazione sugli istituti di protezione giuridica, distribuzione di modulistica, supporto alla predisposizione di atti, invio e recezione di atti telematici, consulenza. "Siamo di fronte ad una serie di servizi che rispondono alle richieste del cittadino - ha aggiunto l'assessore Quaresimale - e quindi di agevole fruizione". (segue) (Gru)