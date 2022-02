Sardegna: inaugurata mostra al Museo archeologico di Salonicco (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Come al Neues Museum di Berlino e al Museo statale Ermitage di San Pietroburgo, tra i protagonisti della mostra in Grecia è ancora uno dei Giganti di Mont'e Prama, che ha sempre viaggiato in perfetta sicurezza, affidato ad una ditta specializzata: un pugilatore di 190 centimetri di altezza (con il piedistallo) e 300 chili di peso, rinvenuto a Cabras in frammenti tra il 1975 e il 1979. Gli oltre 250 reperti esposti (collane, bracciali, vasi, oggetti legati all'ambito funerario e ai luoghi di culto, bronzetti che riproducono figure umane, maschili e femminili nei diversi ruoli della società, ma anche animali e altri oggetti) sono stati selezionati dalle collezioni dei musei di Cagliari, Nuoro e Sassari e sono accompagnati da un supporto didattico e multimediale. Finora la mostra ha visto la presenza totale di 213.400 visitatori: 96 mila a Berlino e 117.400 a San Pietroburgo. (Rsc)