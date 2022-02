Sabaudia: presentata questa mattina la candidatura a sindaco del generale Mosca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa mattina all'Hotel Le Palme ha avuto luogo la presentazione della candidatura del generale dell'Arma dei Carabinieri Alberto Mosca a sindaco del comune di Sabaudia, sostenuta da Forza Italia e da due liste civiche Città nuova e Scegli Sabaudia. "Ho accettato di partecipare a questa stimolante competizione - ha dichiarato il candidato sindaco Alberto Mosca - con il preciso obiettivo di ridare un futuro alla mia Città. Il nostro desiderio è di poter contribuire in modo incisivo a disegnare una prospettiva nuova per Sabaudia. La nostra coalizione ha come obiettivo il rilancio di Sabaudia e dei suoi borghi". "Crediamo sia fondamentale mantenere il dialogo aperto con tutte le forze politiche e le realtà associative del territorio, perché solo attraverso il confronto è possibile costruire il futuro. Avverto fortemente il dovere di contribuire alla rinascita del territorio che mi ha dato i natali. A guidarmi lo stesso spirito di servizio con cui ho servito l’Italia per oltre 40 anni nella schiera dell’Arma dei Carabinieri", ha concluso Mosca.(Ren)