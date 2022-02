Veneto: tavolo Ideal Standard, negoziazione esclusiva con una delle cordate in lizza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è tenuto oggi un nuovo incontro del tavolo regionale di monitoraggio relativo al percorso di reindustrializzazione del sito Ideal Standard di Borgo Valbelluna (Belluno). All’incontro, presieduto dall’assessore regionale al Lavoro Elena Donazzan con l’Unità di Crisi regionale, hanno partecipato i rappresentanti di Ideal Standard, l’advisor Sernet spa, le organizzazioni sindacali, le rappresentanze dei lavoratori e il Mise. Durante l’incontro Sernet ha presentato lo stato di avanzamento delle analisi relative alle tre proposte industriali per il sito produttivo pervenute nelle scorse settimane. Il tavolo ha unanimemente valutato l’opportunità e la necessità di approfondire, concedendo un periodo di negoziazione in via esclusiva per un periodo limitato di tre settimane, la proposta della cordata composta da Banca Finint, Delfin s.a.r.l., Luigi Rossi Luciani S.a.pa. e gruppo Pro-gest. Il prossimo periodo sarà dedicato ad approfondire gli aspetti di ordine operativo (produzioni e ripresa delle attività), sindacale (modalità di passaggio dei lavoratori e accordi col subentrante) e legale (eventuale modalità di cessione, garanzie e tutele, ecc.). Queste attività saranno monitorate dal tavolo regionale fino al prossimo incontro previsto il 24 febbraio. “L’esito del tavolo regionale su Ideal Standard conferma che, grazie ad una significativa attività di collaborazione tra tutte le parti coinvolte, è stata imboccata una strada verso un’ipotesi di soluzione con prospettive interessanti di coinvolgimento dell’imprenditoria veneta nel rilancio dell’azienda”, ha commentato il presidente della Regione Luca Zaia.(Rev)