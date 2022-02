Campania: Nappi (Lega), De Luca nasconde i dati sui rifiuti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le Iene svelano quanto De Luca tenga alla salute dei cittadini, e come resti in silenzio davanti alla necessità certificata dai dati Spes, di chiudere le Fonderie Pisano di Salerno. Non solo, il governatore, nasconde anche i numeri dell'Arpac sui rifiuti in Campania. Dati che attestano come in 10 anni il volume complessivo sia aumentato oltre il 70 per cento. I rifiuti speciali fanno registrare addirittura un +106 per cento (da 4.080.000 di tonnellate del 2009 a 8.436.752 del 2019). La risposta di De Luca? Impianti obsoleti e fatiscenti, mentre ci sarebbe bisogno di strutture di ultima generazione, come quelle esistenti nel resto d'Europa". Lo ha affermato in una nota Severino Nappi, consigliere regionale della Lega in Campania.(Ren)