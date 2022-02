Vaccino: in Piemonte 16.662 vaccini contro il Covid, due terzi dei ricoverati no vax

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Piemonte oggi sono state somministrate 16.662 dosi di vaccino anti-Covid. Di queste 11.073, la larga maggioranza, sono terze dosi. Dai dati aggiornati all’11 febbraio in Piemonte i 2/3 dei pazienti ricoverati per Covid in terapia intensiva non sono vaccinati. In particolare, sui 97 ricoveri della giornata di oggi 61 riguardano pazienti non vaccinati (39 uomini e 22 donne), 36 sono invece pazienti vaccinati (25 uomini e 11 donne) ma con un quadro clinico serio per patologie pregresse.(Rpi)