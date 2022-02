Liguria: Toti, chi mi accusa di dividere centrodestra è in malafede, noi fulcro della coalizione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Regione Liguria e leader di "Cambiamo!", Giovanni Toti, ha respinto le accuse rivolte alla sua lista di voler rompere la coalizione di centrodestra che dal 2015 governa la Regione, sostenendo che si tratti di accuse fatte "in malafede". "Noi siamo il fulcro e il primo partito di questa coalizione. E da sempre lavoriamo per salvaguardarla e semmai allargarla, mai ridurla o restringerla", scrive Toti su Facebook. "Primo: chi accusa la Lista Toti-Cambiamo, primo partito della Liguria, di voler rompere la coalizione che dal 2015 vince e governa la nostra Regione e le nostre principali città non solo sbaglia, ma lo fa in malafede. Noi siamo il fulcro e il primo partito di questa coalizione. E da sempre lavoriamo per salvaguardarla e semmai allargarla, mai ridurla o restringerla. Secondo: la Lista Toti-Cambiamo ha già dichiarato, senza nessuna condizione, che appoggerà tutti i sindaci della nostra coalizione che hanno governato con noi questi anni difficili. Non siamo noi, ma semmai altri a mettere in discussione alleanze e candidature", afferma Toti. (segue) (Rin)