Sardegna: inaugurata mostra al Museo archeologico di Salonicco

- È stata inaugurata al Museo archeologico di Salonicco, in Grecia, la mostra "Sardegna Isola Megalitica. Dai menhir ai nuraghi storia di pietra nel cuore del Mediterraneo", promossa dalla Regione Sardegna con i fondi Por Fesr Sardegna 2014-2020, insieme al Museo archeologico nazionale di Cagliari e alla direzione regionale Museo della Sardegna, col patrocinio dei ministeri della Cultura e degli Affari esteri, la collaborazione della Fondazione di Sardegna e il coordinamento generale di Villaggio Globale. Alla cerimonia sono intervenuti il sindaco di Salonicco, i rappresentanti delle istituzioni greche (governo nazionale e Regione Macedonia), del Museo greco, delle istituzioni italiane (ambasciata, Istituto di cultura e Camera di commercio), della Direzione musei della Sardegna e della Fondazione Mont'e Prama. La mostra resterà in Grecia fino al 15 maggio 2022, prima di approdare e chiudere il suo percorso al Museo Mann di Napoli dal 10 giugno al 11 settembre 2022. "La mostra sta garantendo visibilità internazionale alla Sardegna, ai suoi musei, ai suoi beni archeologici, presentandola come un punto di riferimento culturale nel Mediterraneo. Una concreta testimonianza dell'immenso patrimonio archeologico dell'isola, in vetrina all'interno di alcuni tra i musei più importanti in Europa, a dimostrazione che, oltre ai beni ambientali e paesaggistici indiscussi, la Sardegna si può proporre come meta di turismo culturale, forte dell'unicità che la caratterizza", ha detto l'assessore regionale del Turismo, Gianni Chessa, durante l'inaugurazione. (segue) (Rsc)