Disabilità: Lega Abruzzo, fondo inclusione disponibili risorse per territorio, plauso a ministro Stefani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Grazie Agenzia Nova per il contributo al mondo dell’informazione e per avvicinare le cose del mondo a tutti noi" Erika Stefani

ministra per le Disabilità

20 luglio 2021

- Altro traguardo raggiunto dalla Lega al governo: 1.320.000 euro destinati all'Abruzzo per la promozione di attività ludico-sportive, la riqualificazione di strutture semiresidenziali, servizi in ambito sportivo a favore delle persone con disabilità come l'acquisto di attrezzature, ausili e mezzi di trasporto. Così in una nota i parlamentari della Lega Abruzzo: il senatore Alberto Bagnai, i deputati Luigi D'Eramo, Giuseppe Bellachioma e Antonio Zennaro. "Risorse necessarie per il nostro territorio grazie alle quali sarà possibile realizzare progetti al fine abbattere ogni barriera e favorire la piena partecipazione delle persone con disabilità nella vita quotidiana. Un segnale importante per le famiglie e per tutte le comunità abruzzesi. Un plauso, quindi, e un sentito ringraziamento al ministro della Lega Erika Stefani per questo importante fondo per l'inclusione delle persone con disabilità", conclude la nota. (Com)