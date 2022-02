M5s: De Luca, spenta grande speranza di rinnovamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Chi ha capito oggetto del contendere tra Di Maio e Conte è un uomo fortunato. Io non ci ho capito niente. Sic transit gloria mundi, che peccato. Una grande speranza di rinnovamento che si è spenta. E non è una cosa di cui rallegrarsi. Ora creare forza unica del riformismo, programma chiaro e ambizioso del rinnovamento". Lo ha affermato il governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social.(Ren)