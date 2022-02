Veneto: a fine febbraio torna la capienza piena sui treni, potenziamento per il Carnevale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il servizio di trasporto pubblico locale su rotaia sta progressivamente tornando al pieno esercizio. La situazione pandemica aveva imposto nelle scorse settimane una riorganizzazione temporanea nella gestione dei collegamenti ferroviari regionali a causa delle numerose assenze del personale costretto in quarantena. Entro la fine di febbraio è prevista la ripresa al 100% delle corse dei treni sulle tratte venete. Ne ha dato comunicazione Trenitalia alla vicepresidente della Regione del Veneto e assessore ai Trasporti Elisa De Berti. “La situazione continua a migliorare, dal momento che stanno diminuendo i contagi. Il servizio di trasporto aveva subito alcune cancellazioni pianificate, comunicate agli utenti attraverso i canali informativi, a causa della mancanza di macchinisti e capitreno a casa con il Covid, ma ora si sta gradualmente tornando alla normalità. In arrivo ci sono buone notizie sia per i pendolari sia per coloro che vorranno recarsi a Venezia per il Carnevale nei prossimi fine settimana”, spiega l’assessore. Domenica 13 febbraio, infatti, in occasione dell’apertura del Carnevale di Venezia, Trenitalia garantirà il 100% delle corse previste, con l’aggiunta precauzionale di 8 treni per e da Venezia, al fine di rendere più accessibile la città e prevenire eventuali affollamenti. Le due domeniche successive, 20 e 27 febbraio, saranno programmati ulteriori 20 treni con orari speciali da e per Venezia Santa Lucia o Mestre.(Rev)