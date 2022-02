Piemonte: approvato piano strutture sanitarie prossimità, 430 milioni di risorse

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Su proposta dell’assessore alla Sanità del Piemonte, Luigi Genesio Icardi, questa mattina la giunta regionale ha approvato il piano di localizzazione di 91 Case di comunità, 29 ospedali di comunità e 43 Centrali operative territoriali, per un investimento complessivo di 214 milioni di euro, tra finanziamenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) e altre risorse - si legge in un comunicato stampa diffuso dalla Regione -. Nella stessa seduta, sono stati approvati il programma di investimenti per l’ammodernamento del parco tecnologico delle strutture sanitarie finanziato dal Pnrr per 78 milioni di euro e il programma di adeguamento sismico delle strutture ospedaliere, finanziato con risorse del Pnrr e del Fondo complementare per 138 milioni di euro. (segue) (Rpi)