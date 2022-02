Foggia: nuova operazione ad "alto impatto" su base direttive ministro Lamorgese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Settima operazione anticrimine ad "alto impatto" nella provincia di Foggia dopo le direttive impartite dalla titolare del Viminale, lo scorso 17 gennaio, in sede di Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, a cui hanno partecipato il capo della Polizia - direttore generale della Pubblica sicurezza, i comandanti generali dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di finanza, il Procuratore nazionale antimafia, i vertici della locale Procura della Repubblica e della Direzione distrettuale antimafia di Bari. E' quanto si legge sul sito del ministero dell'Interno. Un’operazione che ha consentito l’arresto di 11 persone, il sequestro di armi, munizioni e droga, il ritrovamento di auto rubate. Circa 150 appartenenti alla Polizia di Stato, all’Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza hanno setacciato nelle ultime ore il territorio foggiano eseguendo perquisizioni, ispezioni, rastrellamenti, posti di blocco e controlli ad esercizi commerciali. Salgono così a 55.641 le persone identificate, di cui 84 quelle arrestate; 28.123 i veicoli controllati, 89 quelli sequestrati, 725 le perquisizioni effettuate e 21 le armi sequestrate. Sulla portata e l’importanza delle suddette operazioni anticrimine, il ministro Lamorgese, ringraziando magistratura e Forze di Polizia per il forte impegno contro i sodalizi criminali che operano nella Capitanata, ha sottolineato come le reiterate vaste azioni di controllo del territorio "consentano di attuare un articolato ed efficace dispositivo di prevenzione e di presidiare in maniera capillare e ben visibile il territorio". Ha evidenziato, inoltre, "la forte pressione che i controlli straordinari interforze esercitano sui sodalizi criminali, rafforzando la presenza dello Stato e fornendo una risposta concreta alle comunità locali e agli imprenditori che subiscono le aggressioni". (Rin)