Campania: De Luca, apriremo vertenza con governo su precariato

- "Stiamo preparando una vertenza col ministero Lavoro su precariato in Campania. Abbiamo in Campania 18mila lavoratori precari. Il governo ha proposto una misura di progetto sviluppo giovanile ma non ci sono soldi. Noi vorremmo aprire una vertenza perché sia affrontato in sede nazionale questo tema. Quando si parla di stabilizzazione in Campania lo si fa in termini sbagliati. Riguardano governo nazionale e mi auguro che organizzazioni sindacali e datoriali ci vogliano affiancare". Lo ha dichiarato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social: "Nostra proposta è di realizzare un ruolo speciale a esaurimento. Un elenco di donne e uomini in condizione di precarietà, che ha un numero definito, viene finanziato come ovvio da ministero del Lavoro e viene portato a esaurimento a mano a mano che vanno in pensione. Ma a carico dello Stato, la solidarietà e assistenza non è compito enti territoriali che hanno vincoli su personale". (Ren)