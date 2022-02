Campania: De Luca, tempi difficili, cittadini senza punti di riferimento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Viviamo tempi difficili perché almeno a mia memoria è l’unico periodo nel quale per i cittadini non è quasi nessun punto di riferimento, abbiamo conosciuto altri momenti difficili ma vi erano sempre grandi forze politiche, sindacali e culturali. Oggi sembra non ci sia più nulla, tutto conosciuto e consumato. Non c’è più fiducia. Dobbiamo reagire". Lo ha dichiarato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)