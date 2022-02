Piemonte: peste suina, esperti Commissione europea, recintare zona infetta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per contenere la diffusione della peste suina africana gli esperti della Commissione europea, al termine del loro sopralluogo in Piemonte, hanno suggerito di posare una recinzione con reti metalliche per impedire l'uscita dei cinghiali dalla zona infetta. Lo ha comunicato l'assessore regionale all'Agricoltura Marco Protopapa alle organizzazioni professionali agricole che ha riunito questa mattina nella sede di corso Stati Uniti a Torino. Lo ha annunciato in una nota stampa Confagricoltura Piemonte. Il perimetro è di circa 275 chilometri. "Si tratta di un lavoro estremamente oneroso – ha affermato il presidente di Confagricoltura Piemonte Enrico Allasia - (segue) (Rpi)