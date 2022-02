Piemonte: peste suina, esperti Commissione europea, recintare zona infetta (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Attraverso Agenzia Nova i cittadini acquisiscono elementi di conoscenza fondamentali ad elaborare opinioni, che devono essere libere e consapevoli" Stefano Patuanelli

Ministro delle Politiche agricole, Alimentari e Forestali

18 ottobre 2021

- Il direttore di Confagricoltura Piemonte Ercole Zuccaro ha sottolineato che, "il valore del patrimonio suinicolo piemontese, stimato per difetto dal Ministero delle Politiche agricole, ammonta a 240 milioni di euro. Le principali regioni produttrici, che insieme al Piemonte sono Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto e Toscana, portano questo importo a oltre 1,4 miliardi di euro. È una filiera di straordinaria importanza, sia per l'economia agricola, sia per il sistema agroindustriale e per le nostre esportazioni: di qui l'esigenza di adottare al più presto tutte le misure precauzionali utili per far sì che l'epidemia rimanga confinata e che si possa eradicare al più presto la malattia", ha concluso. (Rpi)