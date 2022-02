Abruzzo: da Giunta regionale aggiornamento Anagrafe regionale siti sottoposti a procedura bonifica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Giunta regionale abruzzese, nel corso della sua ultima riunione si è occupata, tra l'altro, di ambiente. In particolare, l'esecutivo regionale su proposta dell'assessore con delega al Territorio, Nicola Campitelli, ha provveduto all'aggiornamento dell'Anagrafe regionale dei siti sottoposti a procedura di bonifica e dell'elenco dei siti potenzialmente contaminati. E' stato, inoltre, ribadito che l'utilizzo di risorse disponibili, nazionali o regionali, con specifici programmi regionali riguardanti siti inseriti nell'anagrafe, valutati caso per caso, da bonificare o con gravi criticità ambientali, dissesti geologici, eccetera, venga attuato con un nuovo ordine di priorità. In primo luogo, deve essere rivolto a siti di titolarità pubblica da bonificare interessati da Procedure di infrazione Ue e, in secondo luogo, a siti privati da bonificare interessati da Procedure di infrazione Ue. Per questi, a seguito di diffida, è necessario attivare le procedure sostitutive, salvo rivalsa e in danno, al fine di evitare pesanti sanzioni comunitarie. Seguono poi, nella scala di priorità, i siti di titolarità pubblica da bonificare o a rischio potenziale di contaminazione, inseriti in anagrafe regionale, interessati da gravi criticità ambientali e/o dissesti geologici, idrogeologici per cui necessitano interventi urgenti e indifferibili. (Gru)