M5s: De Luca, magistratura non si è intromessa

- "Si è gridato allo scandalo per intervento della magistratura su un partito. Ma non c’entra niente, c’è stato ricorso degli iscritti e semplice pronuncia, nessuna intrusione. La situazione non deve rallegrarci. Sono tra chi ritiene che colpa di 5 Stelle è aver spento speranza di rinnovamento radicale. È stato destinatario di grande speranza completamente tradita. E questo è un danno per la democrazia. Inevitabile così, sull’infantilismo e stupidità non si governa né Paese né forza politica". Lo ha affermato il governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social.(Ren)