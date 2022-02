Veneto: protesta contro l’inceneritore a Fusina, le precisazioni della Regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In merito al sit-in organizzato da una delegazione dei comitati promotori “No inceneritori Fusina”, avvenuto questa mattina sotto gli uffici della Direzione Prevenzione della Regione del Veneto, gli uffici regionali precisano in una nota di essersi sempre fatti portavoce nei confronti degli enti centrali per dare risposte oggettive alle richieste avanzate dai singoli Comitati attivi sulla questione. Le istanze riguardano l’attivazione di studi di biomonitoraggio per la ricerca di sostanze tossiche e inquinanti nella popolazione dell’area metropolitana del Comune di Venezia e dei comuni limitrofi. “Non trattandosi di un Livello essenziale di assistenza – precisa la Regione -, non può essere attivato senza avere il benestare da parte dell’Istituto Superiore di Sanità. Lo stesso Istituto il 20 gennaio 2022, disaminando la questione relativa al SIN di Porto Marghera, ha specificato che la strada principale, in prima istanza, è quella del monitoraggio ambientale, così come prescritto nelle Linee Guida dettate dall’OMS, a cui può seguire, in base agli esiti prodotti, l’attivazione di uno studio di biomonitoraggio. L’attività di monitoraggio ambientale dell’inceneritore di Fusina, come peraltro prescritto nella concessione di VIA, è stata già realizzata in due momenti: nella stagione fredda (autunno 2020) ante-operam e post-operam nella primavera 2021”. I dati raccolti sono stati valutati da Arpav congiuntamente all’Azienda Ulss 3 Serenissima. Il tema sarà oggetto della prossima Commissione regionale ambientale e salute, che si terrà lunedì 14 febbraio e che valuterà le indicazioni contenute nel parere dell’Istituto Superiore di Sanità. A livello nazionale mancano linee guida omogenee per monitorare gli effetti sulla popolazione causati da impianti simili. “L’ascolto e la concertazione non sono mai mancati in questi ultimi due anni per intraprendere un percorso basato su strumenti oggettivi e evidenze scientifiche”, chiude la nota degli uffici regionali.(Rev)