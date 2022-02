Campania: De Luca, ambientalismo idiota non fa i conti con problemi veri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo cominciato a fare i conti con la demagogia in relazione a crisi energetica nel nostro Paese. Capiamo che temi da non banalizzare. Ambientalismo idiota non fa i conti coi problemi del pane, dell’industria e della produzione. Sarebbe semplice risolvere i problemi dell’Italia con due salti in piazza. Hanno dovuto fare i conti con la realtà al di là delle fantasie e di qualche permanente elemento di presunzione". Lo ha affermato il governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)