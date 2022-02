Campania: De Luca, con certi dirigenti burocrazia non faremo Pnrr

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ci è arrivata una lettera del rinato ministero della Cultura, mi ero dimenticato che hanno cambiato titoli dei ministeri. A firma della responsabile dell’ufficio legislativo che ci ricorda e ci mette in mora, contestando il consiglio regionale, spiegando alla Regione che significa paesaggio e sua tutela. Questa dirigente ci informa che la convenzione europea del Paesaggio nel deliberato dell’ottobre 2000 a Firenze, stabilisce che il termine designa una determinata parte del territorio così come percepita da popolazioni. Tutti i paesaggi sono soggetti a tutela, tutto è paesaggio. Se un territorio c’è un accumulo di ecoballe va tutelato? Io non ho il bene di conoscere la dottoressa Cipollone che ci ha mandato queste contestazioni. Voi pensate che con le centinaia di dottoresse Cipollone che abbiamo in Italia saremo in grado di fare il Pnrr? Al massimo un brodino vegetale". Lo ha dichiarato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)