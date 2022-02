Campania: De Luca, puntiamo a 6 mln viaggiatori aeroporto Salerno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Cerchiamo di fare il possibile. Stiamo lavorando per i progetti esecutivi. Vanno avanti i cantieri aeroportuali, abbiamo cominciato a Salerno-Costa d’Amalfi, gestito da società Napoli Capodichino, sono cominciati i lavori per prolungamento pista con l’obiettivo di sei milioni di viaggiatori.Se ci lasciano lavorare in pace, guardiamo a rilancio economia e cantiere". Lo ha dichiarato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)