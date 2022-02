Energia: De Luca, necessari interventi ma occorre piano strategico per autonomia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono necessari interventi a breve ma è necessario a dare programma strategico per autonomia energetica. C’è da stare quando si sente che Francia è autonoma per il 90 per cento e l’Italia solo il 10 per cento. Provate a immaginare che significa in termini di costi in più per le nostre produzioni. Questi temi per impegnarsi le forze politiche. Ma come avete modo di vedere, siamo lontani da questa capacità di costruire il futuro dell’Italia e dei nostri figli". Lo ha dichiarato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)