Veneto: sicurezza stradale, protocollo tra Regione, concessionarie e ufficio scolastico

- La Giunta regionale del Veneto ha approvato un protocollo d’intesa tra Regione, concessionarie autostradali (Autostrada del Brennero, Autostrada Brescia-Verona-Vicenza-Padova, Autostrade per l’Italia, CAV, Autovie Venete e Superstrada Pedemontana), Veneto Strade e Ufficio Scolastico Regionale, con l’obiettivo di sviluppare, coordinare e promuove attività di educazione ed informazione in materia di sicurezza stradale. La firma del documento arriva a pochi giorni da un drammatico incidente stradale nel quale hanno perso la vita due giovani ragazze. “La sicurezza stradale non può risolversi solo in interventi repressivi o adottati ex-post, né tantomeno come una questione individuale: deve invece essere sempre più frutto di una capillare forma di educazione e prevenzione, che consenta di comprendere le implicazioni sociali derivanti dal mancato rispetto delle norme di circolazione”, commenta il presidente della Regione Luca Zaia. Il protocollo di intesa si aggiunge alle iniziative per migliorare la sicurezza della circolazione lungo rete stradale del territorio, sia attraverso opere infrastrutturali, sia con attività di educazione. “L’obiettivo del protocollo è di valorizzare le attività di prevenzione degli incidenti stradali e di diffondere a scopo preventivo la cultura della sicurezza stradale attraverso azioni di informazione ed educazione”. afferma la vicepresidente e assessore alle Infrastrutture e trasporti Elisa De Berti. Il protocollo prevede l’istituzione di tavolo tecnico di coordinamento per individuare e coordinare le iniziative di informazione ed educazione di volta in volta da intraprendere: a tale scopo, la Regione e l’Ufficio Scolastico Regionale dovranno predisporre un documento annuale che conterrà il dettaglio delle attività da svolgere e la stima dei fabbisogni finanziari necessari.(Rev)