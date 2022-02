Piemonte: assessore Ricca, oggi parte avventura Regione europea sport

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Parte oggi in modo ufficiale questa grande avventura, quella della Regione europea dello sport 2022, che coinvolgerà tutto lo sport Piemontese durante quest'anno. Lo facciamo assieme a tutte le realtà del settore che potranno esprimersi al 100 per cento. Lo ha affermato l'assessore allo Sport Fabrizio Ricca a margine della presentazione del logo e della piattaforma 'Piemonte regione europea dello sport 2022. "Durante la prima settimana di marzo partirà un grande calendario di eventi sportivi - ha continuato Ricca -. Ci aspettiamo un grande coinvolgimento sia del pubblico straniero che dei Piemontesi che potranno fare sport, attività fisica e discipline che magari fino a questo momento non hanno avuto la possibilità di fare", ha concluso. (Rpi)