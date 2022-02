Veneto: settemila alunni in meno nel prossimo anno scolastico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per l’anno scolastico 2022/23 in Veneto ci saranno 35.442 iscritti al primo anno della primaria, con una differenza negativa rispetto all’anno precedente di 3.295 alunni, 41.973 alla secondaria di primo grado, in calo di 3.202 su base annuale e 41.546 alla secondaria di secondo grado, con un dato negativo di 644 iscritti. In totale si tratta di 7.141 iscritti in meno rispetto all’anno scolastico in corso. I dati sono stati diffusi dall’Ufficio scolastico regionale del Veneto. “È come se scomparisse l’intera vallata della Valbrenta e, oramai da un decennio, in Veneto scompare una vallata all’anno. Continua, purtroppo, questo dato drammatico della denatalità che si manifesta in tutta la sua evidenza nelle iscrizioni ai primi anni della scuola dell’obbligo”, commenta con preoccupazione l’assessore regionale all’Istruzione, formazione e lavoro Elena Donazzan. I numeri di maggiore impatto rispetto alla diminuzione degli iscritti alla scuola primaria si registrano nelle province di Verona (-819), Treviso (-725) e Padova (-567), ma andando a vedere le percentuali Rovigo evidenzia il trend più negativo (-12,6 per cento), seguita da Verona (-10,3 per cento) e Treviso (-9,8 per cento). “Ogni anno, da oltre un decennio, è un bollettino che declina in concreto cosa implica il drammatico fenomeno della denatalità nella nostra regione – precisa l’assessore -. Nemmeno gli immigrati stranieri, che fino a qualche anno fa incidevano positivamente sul saldo delle nascite e delle iscrizioni alle nostre scuole, ora sembrano più incidere sul trend e sembra si siano adeguati alla tendenza negativa del Veneto e dell’Italia tutta”. Nella scuola secondaria di secondo grado l’onda della denatalità non è ancora arrivata (solo un centinaio di alunni in meno sugli oltre 40 mila iscritti). Resta sostanzialmente invariata anche la distribuzione nei diversi indirizzi, il 47,4 per cento ai licei, il 38,3 agli istituti tecnici, il 13,5 agli istituti professionali quinquennali, lo 0,8 ai triennali. “Senza nuovi nati non possiamo pensare alla sostenibilità sociale, che non è solo quella legata al green. Più di altre nazioni l’Italia sconta, soprattutto in occasione delle attuali emergenze, la capacità di vedere e programmare. Oggi non è più rinviabile una iniziativa forte a sostegno alla vita, alla maternità e alla famiglia”, conclude Donazzan.(Rev)