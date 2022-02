Veneto: sequestrati al mercato di Treviso capi di abbigliamento usati e privi di etichettatura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Nucleo commerciale della Polizia Locale di Treviso ha sequestrato centinaia di prodotti esposti al mercato del centro storico perché venduti in palese violazione delle norme in materia di tutela del consumatore. I controlli sono stati effettuati il 25 gennaio e il 5 febbraio e hanno portato all’emissione di provvedimenti a carico di tre venditori. Gli ambulanti erano stati segnalati dagli stessi clienti per aver esposto capi di abbigliamento usati e privi di etichettatura recante i dati relativi alla composizione tessile. Sui banchi erano esposti cartelli di vendita sospetti con diciture del tipo "offerte rimanenze negozio". “Qualora non fossero effettivamente rimanenze invendute scatterebbe anche la denuncia all'autorità giudiziaria per frode nel commercio”, spiega il comandante Andrea Gallo. I tre venditori sono stati sanzionati con verbali da 1.100 euro oltre al sequestro della merce non etichettata, violazione che, per competenza specifica, verrà ora gestita dalla Camera di Commercio.(Rev)