Sicilia: Papatheu, nessuna divisione, candidatura Miccichè condivisa da eletti FI

21 luglio 2021

- "Nessuna divisione, nessuna tensione, nessuna polemica nel corso della riunione di ieri. La candidatura di Gianfranco Miccichè alla guida della regione Siciliana è stata condivisa dai parlamentari di Forza Italia, d’intesa naturalmente con il nostro presidente, Silvio Berlusconi". Lo afferma in una nota la senatrice siciliana di FI, Urania Papatheu. "Gianfranco Miccichè è senza alcun dubbio il candidato più autorevole che Forza Italia possa esprimere per affrontare e risolvere i tanti e gravosi problemi che affliggono l’isola - continua la parlamentare azzurra -. Lo dimostrano i risultati ottenuti finora come nostro coordinatore regionale e come presidente dell’Ars. Mi chiedo, semmai, se chi fa trapelare presunti scoop su spaccature sulla candidatura di Miccichè partecipi all’attività di Forza Italia con altri ingaggi". (Com)