Campania: De Luca, d'accordo col proporzionale solo alla tedesca

- "Vicenda politica nazionale si è conclusa bene con rielezione Mattarella. Ma lo spettacolo delle forze politiche è stato sconcertante. È evidente che questo sistema non regge. Abbiamo scontato la balcanizzazione del parlamento, la democrazia italiana è a un bivio. Si sta cominciando a ragionare su sistemi elettorali. Per me o francese a doppio turno, che comporta modifiche costituzionali complessivi o si può ritrovare proporzionale. Ma a condizione che si applichi il sistema tedesco con soglia sbarramento al 7 per cento. Dubito che in Italia avremo forza di fare una scelta così impegnativa". Lo ha affermato il governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)