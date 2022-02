Foibe: Maresca, ricordare le vittime con civiltà e comunione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi celebriamo il giorno del ricordo, affinché anche la memoria possa acquisire la propria dignità. Ricordare le vittime delle foibe, come quelle di ogni altro regime atroce e violento è un atto di civiltà e di comunione". Così in una nota Catello Maresca, consigliere comunale di centrodestra, che questa mattina ha partecipato alla commemorazione in memoria delle vittime delle foibe al Bosco di Capodimonte. "Civiltà e comunione sono valori che dobbiamo sforzarci di trasmettere in maniera incondizionata ai nostri figli. Siamo contro ogni discriminazione etnica, razziale ed ancor di più di matrice ideologica: questo il messaggio che parte chiaro e tondo dalla manifestazione di oggi nel luogo che ospitò il più grande campo profughi in fuga dalla persecuzione alla comunità italiana giuliano-dalmata". (Ren)