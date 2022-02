Piemonte: audizione sindacati sanità, soddisfatti ricezione osservazioni ma mancano strutture e infermieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Siamo soddisfatti che l’Assessorato alla Sanità abbia recepito le nostre osservazioni e non abbia delegato agli Operatori sociosanitari (Oss) la somministrazione di farmaci nelle Rsa. Rimangono però diversi problemi aperti, a cominciare dalla mancanza di infermieri in tali strutture. Lo ha affermato Elena Palumbo di Cgil Fpl in commissione Sanità, nel corso dell’audizione delle organizzazioni sindacali in merito alla delibera di giunta sulla gestione clinica del farmaco nelle strutture residenziali e semi-residenziali sanitarie e socio sanitarie del gennaio scorso. "Riteniamo – ha concluso Palumbo – che l’assessore regionale alla Sanità e la Regione Piemonte dovrebbero farsi portavoce, a livello nazionale, su come aumentare il numero di infermieri e che la Regione dovrebbe attivare con urgenza corsi di formazione per Oss”. (segue) (Rpi)