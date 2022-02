Piemonte: audizione sindacati sanità, soddisfatti ricezione osservazioni ma mancano strutture e infermieri (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “La questione relativa alla somministrazione dei farmaci da parte degli Oss – ha sottolineato Tiziana Tripodi di Cisl Fpl – è antecedente alla pandemia e alla carenza di infermieri, ma la norma regionale in materia è chiara: l’operatore può aiutare l’ospite nell’assunzione della terapia, non nella somministrazione". Mentre Nicolino Conconi di Uil Fpl ha chiesto che "la Regione si faccia portavoce, in sede di Conferenza stato regioni, per una modifica delle tariffe aumentando la parte a carico dello Stato e diminuendo i costi per le famiglie", ha concluso. (Rpi)