Lavoro: Ronghi (Cnal), idea sindacato unico confligge con pluralismo costituzionale

- "Landini presume di poter cambiare il principio del pluralismo sindacale sancito della Costituzione per poter ridurre i sindacati esistenti ad un unico sindacato e poter essere interlocutore unico del Governo e 'rafforzare' quella 'sinergia distruttiva' che ha portato al peggioramento delle condizioni del lavoro e al fallimento delle politiche attive per il lavoro". E' quanto ha affermato il segretario generale di Cnal, Salvatore Ronghi, per il quale: "l'idea di un sindacato unico confligge proprio con quei principi di 'autonomia, democrazia, partecipazione e rappresentanza invocati dal Segretario della Cgil che farebbe meglio, invece, insieme con Cisl e Uil, ad ammettere il fallimento della propria azione sindacale ormai subalterna ai peggiori Governi e totalmente ripiegata sui servizi".(Ren)