Balneari: Turco (M5s), stop propaganda, urge tavolo a Chigi aperto a tutti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è una finestra aperta sul mondo negli anni in cui si sono iniziate a scaricare a terra le molteplici conseguenze della globalizzazione" Lucia Azzolina

Deputata del Movimento 5 stelle ed ex Ministro dell’Istruzione

20 luglio 2021

- “Prendiamo atto delle esternazioni dei ministri Giorgetti e Garavaglia, ma sulla questione relativa ai balneari riteniamo necessario che si cambi metodo. Serve quanto prima un tavolo che possa lavorare concretamente sulla vertenza, ed è opportuno che esso venga istituito direttamente a Palazzo Chigi". Lo sottolinea in una nota il senatore Mario Turco, vicepresidente del Movimento 5 stelle. "Purtroppo - prosegue - anche oggi abbiamo assistito alla consueta propaganda politica su un comparto che vive in una sorta di bolla, fatta di proroghe reiterate ormai da tre lustri: è giunta l'ora di essere risoluti. In questo tavolo serve il massimo coinvolgimento di tutte le forze politiche di maggioranza. Perché il lavoro che ci attende è complesso, in quanto ci sono da coniugare la tutela degli interessi dello Stato, quella degli operatori del settore e ovviamente anche quella dei lavoratori. Il tavolo di discussione deve inoltre vedere la partecipazione di tutte le categorie imprenditoriali, titolari e non di concessioni, dei comuni, delle regioni, dei lavoratori e dei consumatori. Però un principio deve essere chiaro a tutti: continuare a schivare le gare come si è fatto per anni non è più possibile. Il governo - conclude - crei le condizioni per l'apertura del tavolo e trovare una soluzione di equilibrio, senza rinviare la soluzione del problema”. (Rin)