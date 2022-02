Piemonte: Coldiretti, serve tavolo regionale su gestione risorse idriche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Serve aprire un tavolo regionale per avviare un costruttivo confronto sul tema della gestione delle risorse idriche e, quindi, creare le condizioni per concretizzare percorsi di valorizzazione così da rispondere alle diverse esigenze in termini di utilizzo potabile, irriguo ed industriale, con ricadute importanti anche a livello ambientale. Lo hanno chiesto Roberto Moncalvo presidente di Coldiretti Piemonte e Bruno Rivarossa delegato confederale in una comunicazione rivolta alla Regione rispetto a cambiamento climatico in atto e le scarse piogge che stanno portando siccità, mettendo a serio rischio la prossima campagna agraria. (segue) (Rpi)