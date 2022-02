Pnrr: nasce tavolo monitoraggio misure per rafforzare Enti locali (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Apprezziamo la disponibilità del governo a rafforzare la collaborazione con gli Enti locali nella fase di attuazione del Pnrr - dice il presidente dell’Anci, Antonio Decaro -. Con il tavolo di monitoraggio che abbiamo deciso di far partire potremo affrontare e risolvere di volta in volta i problemi che riscontreremo, in particolare rispetto al tema delle assunzioni necessarie nella fase esecutiva dei progetti". "Questo tavolo voluto dai ministri Brunetta e Gelmini è l’ennesima dimostrazione della volontà del Governo di affrontare la sfida del Pnrr in piena condivisione con Regioni, Province e Comuni - rileva il presidente dell’Upi, Michele de Pascale, che prosegue: "Per le Province sarà l’occasione, tra l’altro, per verificare i progressi dell’opera di rafforzamento della capacità amministrativa degli enti attraverso l’assunzione di personale specializzato, che è presupposto essenziale per la buona riuscita del Piano". (Com)