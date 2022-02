© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel pomeriggio di ieri, a Pozzuoli (Na), un 36enne è stato ferito alle gambe da colpi d'arma da fuoco. La vittima è stata trasportata all'ospedale Santa Maria delle Grazie. Per i medici l'uomo è stato giudicato guaribile in 30 giorni e successivamente dimesso. Indagano i carabinieri della compagnia di Pozzuoli intervenuti a via Silvio Novaro, luogo dell'agguato. (ren)