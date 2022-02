Napoli: percepisce Reddito cittadinanza, arrestata per furto a Mugnano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I carabinieri della tenenza di Melito (Napoli) hanno arrestato una 43enne, già nota alle forze dell'ordine, ritenuta responsabile di furto aggravato. L'intervento dei militari è avvenuto in un centro commerciale di Mugnano (Na), in seguito alla segnalazione di un titolare di un negozio sportivo che avrebbe notato la donna rubare merce per un valore di 400 euro. Da ulteriori rilievi investigativi, la 43enne è risultata percettrice del Reddito di cittadinanza. Bloccata, è stata condotta in camera di sicurezza in attesa di giudizio. (ren)