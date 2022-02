Covid: pre-report ministero Salute, Piemonte continua a migliorare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella settimana dal 31 gennaio al 6 febbraio il Piemonte ha visto un ulteriore miglioramento sulla situazione epidemiologica legata al Covid-19. Lo si evince dai dati diffusi dal ministero della Salute e l'Iss. L'Rt è passato da 0.73 a 0.54, mentre l'incidenza ogni 100 mila abitanti è passata da 1.367.10 a 819.64, con la percentuale di positività ai tamponi scesa al 19 per cento. Migliora anche la situazione ospedaliera. I posti letto occupati in terapia intensiva ora sono al 15,8 per cento, mentre quelli nei reparti ordinari al 26,4 per cento, entrambi sotto la soglia di allerta. (segue) (Rpi)