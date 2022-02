Napoli: 12enne in classe con coltello da cucina, denunciato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Nola, in provincia di Napoli, nei confronti di un 12enne è scattata una denuncia per porto abusivo di armi e l'affidamento ai genitori. Il ragazzino ha portato a scuola un coltello da cucina con lama lunga 20 centimetri. Risulta poco chiaro cosa volesse farci. La sua insegnante lo ha notato e ha avvertito i carabinieri. Quando i militari dell'Arma sono arrivati in classe, l'arma era stata già presa in consegna dalla docente. (ren)