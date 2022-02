Torino: manifestazione studenti, oggi azione davanti alla Prefettura contro ministro Lamorgese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli studenti che in queste settimane stanno manifestando contro l'alternanza scuola-lavoro e la gestione della maturità, oggi si ritroveranno davanti alla Prefettura di Torino per un'azione comune contro le parole pronunciate in Parlamento dal ministro degli Interni Luciana Lamorgese, rispetto agli scontri con la Polizia dello scorso 28 gennaio. La ministra aveva sottolineato la presenza di "infiltrati" all'interno delle manifestazioni. Una tesi respinta dagli studenti, che chiedono le "dimissioni di Lamorgese come atto di decenza". (Rpi)