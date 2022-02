Napoli: assessore Santagada, città sarà polmone verde della Campania

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Napoli ha nuovi alberi nelle strade della città. Nell' ambito del progetto di riforestazione urbana si sono conclusi i lavori di via Giulio Cesare iniziati il 23 Dicembre 2021. È in corso l'esecuzione dell'appalto in cinque lotti territoriali degli interventi di sostituzione e impianto ex novo di alberature sul territorio del Comune di Napoli, finanziati dalla Città metropolitana di Napoli, per un importo di 5.536.606,36 euro". Lo ha reso noto il Comune di Napoli. L'assessore alla salute e al verde Vincenzo Santagada ha annunciato che "Napoli sarà polmone verde della Campania. Questa amministrazione pensa al decoro urbano e alla salute pubblica della città in tempi celeri".(ren)