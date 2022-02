Pnrr: Giacometto-Porchietto (FI), bene tavolo di monitoraggio, esperienza funzionale anche a Torino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Dipartimento della Funzione pubblica e il Dipartimento degli Affari regionali e delle Autonomie "grazie ad un'iniziativa dei ministri Brunetta, Gelmini e Carfagna saranno alla guida di un tavolo di monitoraggio sul Pnrr, in particolare su modalità di funzionamento degli strumenti introdotti a sostegno degli enti locali, l'efficacia della loro attuazione ed eventuali ulteriori necessità che dovessero emergere sui territori". Lo sottolineano, in una nota, i deputati di Forza Italia Carlo Giacometto e Claudia Porchietto. "Un'ottima iniziativa, cui va tutto il nostro sostegno. Un paio di mesi fa abbiamo creato un canale diretto con un servizio di mail apposito rivolto ai Comuni della Città Metropolitana di Torino, proprio per consentire segnalazioni e problematiche inerenti al Pnrr. Pensato alla luce dei molti piccoli Comuni che compongono il nostro territorio, ci siamo presto resi conto di quanto potesse essere utile. Possiamo quindi confermare che questo tipo di modello che crea un rapporto sinergico tra enti locali e Stato centrale funziona. A Torino abbiamo tenuto un primo incontro sul territorio della città metropolitana, nelle prossime settimane terremo una seconda tappa e una cinquantina di Sindaci (in particolare di piccoli Comuni) hanno già partecipato ad un webinar con funzionari ministeriali, occasione dove si è data risposta ai quesiti delle Amministrazioni. Molti enti locali - concludono - hanno utilizzato questo strumento anche per segnalarci problemi nell'accesso ai bandi o semplicemente per avere maggiori delucidazioni in merito. Per questo crediamo che uno strumento su più larga scala e con la guida diretta dei ministeri competenti, non può che essere un'ottima idea e opportunità per le migliaia di Comuni italiani, a cominciare dai più piccoli".(Rin)